'Voi mi votate io comando', falsa lettera sindaca Appendino

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - "Voi mi votate e poi io comando": recita così la falsa lettera aperta, a firma della sindaca di Torino Chiara Appendino, comparsa nella notte in diverse zone del capoluogo piemontese. Sul manifesto, insieme al simbolo del Movimento 5 Stelle, compaiono anche i loghi della Polizia di Stato, della Compagni di San Paolo, della Lavazza e di Telt, società italo-francese che si occupa della costruzione e poi della gestione della Torino-Lione. "Chiunque voglia opporsi a me finirà arrestato oppure bastonato dalla polizia - si legge nella falsa lettera aperta - Vi conviene restare zitti e rigare dritto perché io sono l'unica alternativa possibile". La lettera, che fino ad ora non è stata rivendicata, contiene riferimenti alle tensioni del primo maggio e all'arresto di alcuni anarchici nell'asilo occupato di via Alessandria. Del caso si sta occupando la Digos, che ha segnalato l'episodio alla Procura. Potrebbe trattarsi del gesto di esponenti di area antagonista.