Maroni, piena intesa con Salvini anche su L. elettorale

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Qualunque sia la legge elettorale, noi siamo pronti. Ne ho parlato con Salvini ieri sera, c'è piena intesa tra me e lui, non solo su questo ma su tutto il resto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine di un incontro su 'Garanzia Giovani'. A chi gli chiedeva se però con una legge elettorale proporzionale anche la Lega sarà costretta a presentasi da sola e quindi non con il 'modello Lombardia' con tutto il centrodestra unito, Maroni ha replicato che "il modello Lombardia è in Lombardia". A suo avviso, "ancora una volta la Lombardia fa da apripista e Roma fa fatica a stare dietro, ma arriverà il tempo anche per lei".