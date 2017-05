Raid contro Lega: Toti, gesto folle e criminale

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - "Si tratta di un brutto episodio di intolleranza, in una campagna elettorale dove i toni crescono, dove non si mira ai problemi ma si vuole ideologizzare lo scontro. Di lezioni di cattivi maestri questo paese ne ha avute già troppe". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sul raid incendiario al point elettorale della Lega Nord a Genova. "Un gesto folle, criminale, che non trova alcuna giustificazione - continua Toti - e non vogliamo trasportare la città nel passato, con l'incapacità di dialogare. Non vogliamo questo, la città non lo merita. Ci auguriamo un confronto politico, sui temi, sul programma, e bisogna smettere di ideologizzare il tutto in modo malato". (ANSA).