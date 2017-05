Grecia: Papademos, medici rassicurano,nessuna preoccupazione

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - E' in buone condizioni l'ex premier greco Loukas Papademos, rimasto vittima ieri di un attentato con pacco bomba, esploso nella sua auto, causando anche il ferimento dell'autista e di un'altra persona che era sulla vettura. Lo hanno detto i medici dell'ospedale ateniese di Evangelismos, dove il 69enne economista è stato ricoverato dopo l'esplosione con lesioni all'addome e a una gamba. "La situazione si evolve senza problemi. Ha passato una notte tranquilla. Resta per precauzione nel reparto di terapia intensiva per altri due giorni, poi verrà trasferito in una camera. La ferita principale, che ha raggiunto il muscolo, è sulla coscia destra, la monitoriamo, ma non c'è preoccupazione", ha detto una fonte medica, precisando che Papademos respira senza ausilio di ossigeno ed è di buon umore. L'ex premier ha oggi ricevuto la visita del presidente della Repubblica Prokopis Pavlopoulos. Le altre due persone rimaste ferite, entrambi dipendenti della Banca di Grecia, verranno dimesse oggi.