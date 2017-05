G7: il soprabito di Melania, una creazione D&G

(ANSA) - TAORMINA, 26 MAG - Omaggio alla Sicilia e alla moda italiana da parte di Melania Trump che nella sua prima giornata a Taormina ha indossato un vistoso soprabito floreale tridimensionale disegnato da Dolce e Gabbana. Appariscente e coloratissimo, il prezioso soprabito ha un prezzo da capogiro: ben 51.500 dollari. Meno costosa, si fa per dire, la pochette coordinata sempre D&G, 1.630 euro. Non è la prima volta che Melania Trump sceglie gli stilisti siculo-milanesi in questo primo viaggio all'estero al seguito del marito. Era Dolce e Gabbana anche il tubino in pizzo nero scelto per l'incontro con papa Francesco.