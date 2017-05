L.elettorale: Salvini, va bene "laqualunque", purché si voti

(ANSA) - ROMA, 26 MAG "Se Berlusconi ci sta 'fregando' col proporzionale? La legge elettorale mi affascina come un film bulgaro, muto, in bianco e nero, degli anni Trenta. A me va bene 'laqualunque' come legge elettorale, basta che si vada a votare". Lo dice il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei quando si andrà al voto? "A fine settembre o il primo ottobre". Che percentuale darebbe per il voto al primo ottobre? "Il 51% delle possibilità". Renzi ha detto che lei, dopo la sua sconfitta al referendum del 4 dicembre, si è comportato in modo molto corretto.