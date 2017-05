Terremoto: Anas, al via altri 5 affidamenti lavori strade

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Prosegue la fase operativa dell'opera di ricostruzione delle strade colpite dal terremoto del 30 ottobre scorso nel centro Italia. Anas ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi cinque bandi di gara per l'affidamento con 'procedura aperta accelerata' dei lavori di ripristino definitivo del tratto umbro della strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre", per un valore complessivo di 16,6 milioni di euro che si aggiungono ai lavori già in fase di affidamento per la galleria "San Benedetto". I lavori rientrano nel primo stralcio del "Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma", che prevede 497 interventi prioritari per un importo complessivo stimato in circa 474 milioni di euro. Si tratta, in particolare, di interventi sulle strade in gestione Anas che non era stato possibile eseguire in regime di emergenza per l'entità dei danni che richiedevano rilievi tecnici, geologici e una approfondita fase di progettazione nonché di interventi di ricostruzione da eseguire su strade di competenza di Comuni, Province e Regioni che, in base al decreto legge n. 205 del 2016, hanno deciso di delegare all'attuazione di Anas in qualità di "soggetto attuatore di Protezione civile". Dopo la fase di ricognizione e programmazione, che nei mesi scorsi ha interessato direttamente 124 strade con oltre 750 sopralluoghi e circa 500 interventi programmati e finanziati, "Anas - si legge in una nota - avvierà entro la fine del mese le procedure di affidamento dei lavori per circa 40 milioni di euro, che entro giugno raggiungeranno 100 milioni. A luglio saranno attivi cantieri per 40 milioni di euro".