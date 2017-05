A Castelluccio minacciano boicottare fioritura

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 MAG - "Boicotteremo la fioritura se non saranno accolte le nostre richieste": è quanto scritto in una lettera firmata dai "Castellucciani tutti, residenti e non" inviata alle istituzioni. "Visto l'eccessivo ritardo nell'avvio delle attività necessarie alla ripartenza della frazione e considerando le innumerevoli promesse fin qui disattese, ci vediamo costretti ad intraprendere azioni importanti come impedire a chiunque di osservare e fotografare la fioritura", si legge nella missiva. Ma non tutti sono d'accordo con la protesta. Come Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori. "La fioritura - ha detto all'ANSA - non appartiene solo alla gente di Castelluccio, ma è un patrimonio del mondo e nessuno può avere il diritto di oscurarla". Chi rigetta in toto le accuse mosse nella lettera è il sindaco Alemanno. "Mi viene da pensare - ha affermato - che sia scritta da qualcuno che non sta partecipando ai tavoli tecnici che si susseguono settimanalmente per la ricostruzione di Castelluccio".