G7: niente conferenza stampa Trump

(ANSA) - TAORMINA, 27 MAG - Donald Trump - sempre piu' incalzato dal Russiagate in patria - lascera' Taormina al termine dei lavori del G7 senza tenere la consueta conferenza stampa. E' quanto emerge dal programma della giornata del presidente americano diffuso dalla Casa Bianca. Dopo il pranzo di lavoro con gli altri leader, Trump nel pomeriggio si rechera' subito alla base di Sigonella dove parlera' alle truppe Usa. Poi l'imbarco sull'Air Force One che lo riportera' con la first lady Melania a Washington.