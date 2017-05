Afghanistan:kamikaze a inizio Ramadan,18 morti a Khost

(ANSA) - KABUL, 27 MAG - Un kamikaze si è fatto esplodere a Khost, nell'Afghanistan orientale, causando la morte di almeno 18 feriti ed il ferimento di altri 6 inclusi due bambini. Lo ha riferito il portavoce del ministro dell'Interno Najib Danish. L'attacco avviene nel primo giorno del mese sacro del Ramadan. Ieri in un videomessaggio l'Isis ha lanciato un appello ai suoi seguaci a sollevarsi per una "guerra totale" e per "colpire gli infedeli in Europa" proprio durante il Ramadan.