Vittima rapina e abusi sessuali incrocia aguzzino in pub

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Riconosce in un discopub di Napoli l'ultimo dei 3 banditi che lo scorso febbraio, nel quartiere Vomero,all'uscita dal lavoro, l'avevano inseguita, aggredita, rapinata e poi palpeggiata: i carabinieri hanno arrestato l'ultimo componente la banda di malfattori. É un 24enne, di origini arabe, residente nei Quartieri Spagnoli, che quando ha incrociato lo sguardo della vittima è fuggito. La donna, una 27enne, lo ha rivisto 2 mesi fa. Subito ha avvertito i militari i quali, alla fine, lo hanno identificato - grazie alla descrizione dei frequentatori del locale - rintracciato e poi bloccato. Si è chiuso così il cerchio sulle indagini: gli altri banditi, infatti, due 33enni di Grumo Nevano (Napoli) e Aversa (Caserta), vennero arrestati - per rapina aggravata in concorso e violenza sessuale - lo scorso 22 marzo. Determinante è stato l'ultimo riconoscimento, da parte della vittima, nel corso di un confronto "all'americana". Il 24enne è stato chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale. (ANSA).