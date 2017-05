Rally, auto fuori strada travolge il pubblico: muore un bimbo

Grave incidente al rally Città di Torino. A Coassolo, all’altezza di una curva, un’auto è uscita di strada e ha travolto alcuni spettatori. Un bambino di 6 anni è morto, i genitori feriti, mentre il fratellino di tre anni è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Venaria Reale, insieme con le ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

INCIDENTE FORSE PER UN MALORE DEL PILOTA. Potrebbe essere stato un malore del pilota dell’equipaggio Skoda Biella la causa dell’incidente al rally Città di Torino che è costato la vita ad un bambino di 6 anni, travolto da un’auto in gara a Coassolo, nelle Valli di Lanzo in provincia di Torino.

E’ quanto si apprende dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri tra gli spettatori della gara. Al momento, le condizioni di salute del guidatore non sono note.