Manchester: May, abbassato livello allerta

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il livello di allerta terrorismo in Gran Bretagna è stato abbassato da "critico" a "severo". Lo ha reso noto la premier Theresa May al termine della riunione del comitato Cobra. Lo riferisce la Bbc. Il livello di rischio attentati resta alto ma non è più imminente, si sottolinea.