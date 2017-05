Manovra: Finocchiaro, voucher cancellati, non torneranno

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "I voucher sono stati cancellati con un decreto-legge di questo Governo e non torneranno. Chi sostiene il contrario, non dice la verità. Con la conseguenza aggravante a suo carico di voler lasciare nell'illegalità quelle tante piccole prestazioni di lavoro occasionale di modesta entità economica, che oggi non trovano alcuna tutela nel nostro ordinamento". Lo dichiara la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro. "Governo e Pd - aggiunge - vogliono regolare i lavori occasionali tutelando i soggetti coinvolti".