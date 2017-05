L. elettorale: Lotti, possibile incontro gruppi Pd e Fi

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - La prossima "sarà una settimana certamente decisiva, il presidente della Repubblica ha chiesto a tutte le forze politiche di fare una legge elettorale, Matteo Renzi e il Pd ci stanno provando e non è facile. Non credo che la prossima settimana l'incontro sarà tra Berlusconi e Renzi, magari lo sarà tra i gruppi parlamentari". Lo ha detto il ministro per lo sport Luca Lotti, a margine di una premiazione organizzata dal comitato toscano dilettanti al centro tecnico di Coverciano a Firenze, parlando con i giornalisti che gli chiedevano se la prossima settimana sarà cruciale per la legge elettorale e per un eventuale incontro Renzi-Berlusconi. "Vediamo che c'è sul tavolo, se Fi fa veramente sul serio e Beppe Grillo cosa dirà", ha aggiunto.