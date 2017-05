Oxfam, G7 influenzato da Trump

(ANSA) - TAORMINA, 27 MAG - "Questo G7 è stato influenzato dall'elezione di Donald Trump che ha cambiato le carte in tavola", in particolare sul capitolo sulle migrazioni, che per noi "è insoddisfacente". Lo ha detto all'ANSA il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri. "Da quanto ci hanno riferito, nel documento finale non ci sarà nulla sull'accoglienza, niente sui corridoi umanitari, né un richiamo alle tragedie quotidiane - ha spiegato - ma solo un debole richiamo a politiche di sviluppo, mirate a far rimanere le persone nei loro paesi, e una politica attiva per il rientro dei rifugiati". Stamani sulla spiaggia di Giardini Naxos, vicino alla sede del vertice di Taormina, Oxfam ha dato vita a un'iniziativa con i volti dei sette leader che proteggono dei muri per dire no alle politiche anti-migranti. "I Paesi più ricchi del mondo - ha spiegato ancora Barbieri - devono superare la logica degli interessi nazionali ed elettorali in favore di una responsabilità collettiva".