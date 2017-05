G7: Merkel, su clima discussione molto insoddisfacente

(ANSA) - TAORMINA, 27 MAG - Nel negoziato al G7 sul cambiamento climatico "l'intera discussione è stata difficile, o piuttosto molto insoddisfacente". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a margine del G7, spiegando che a fronte dei sei Paesi che sottoscrivono l'accordo di Parigi "non ci sono segnali finora se gli Usa rimarranno all'interno dell'accordo oppure no". La mancanza di progressi su questo "significa che non c'è base comune su un importante accordo internazionale", ha aggiunto.