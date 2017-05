(ANSA) - ROMA, 27 MAG - La British Airways ha cancellato tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Heathrow e Gatwick fino alle 17, ora locale, a causa di seri problemi al sistema informatico che gestisce gli scali. In una nota, la compagnia precisa di "non avere prove che si tratti di un attacco di hacker", chiedendo ai passeggeri di non recarsi in aeroporto e che "sta tentando di risolvere il problema al più presto". Un portavoce si è limitato a parlare di una grave avaria.