Egitto: Isis rivendica attacco ai copti

(ANSA) - IL CAIRO 27 MAG - L'Isis ha rivendicato la responsabilità per l'attacco di ieri in Egitto ai cristiani-copti nel quale sono rimaste uccise 29 persone ed una ventina sono rimaste ferite. La rivendicazione, resa nota da Amaq, l'agenzia di propaganda dell'Isis, parla di quattro attacchi mortali contro i cristiani dallo scorso dicembre. Inoltre afferma che i morti di venerdì sono 32, senza fornire prove oggettive di questo numero (le fonti ufficiali parlano di 29 uccisi nell'attentato all'autobus). Il governo egiziani ha anche reso noto che 13 feriti restano ricoverati al Cairo e a Minya, la località dove è avvenuto l'attacco. Nel contempo, i militari egiziani stamane hanno confermato la serie di raid aerei compiuti ieri notte in territorio libico per colpire le basi dove i jihadisti si addestrano e vengono riforniti di armi. Continueremo a bombardare "notte e giorno", hanno comunicato oggi, aggiungendo di avere "completamente" distrutto gli obiettivi della notte scorsa.