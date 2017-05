Ubriaco contromano fa incidente, 25enne in ospedale

(ANSA) - PIACENZA, 27 MAG - Un uomo di 39 anni, ubriaco alla guida della sua auto, imbocca la tangenziale contromano e causa un incidente grave. E' accaduto questa notte a Piacenza lungo la tangenziale sud dove, intorno alle 2.30, sono accorsi vigili del fuoco e 118. Ad avere la peggio è stata una ragazza piacentina di 25 anni che si è trovata davanti all'improvviso la Peugeot 208 dell'uomo che stava viaggiando in direzione opposta lungo la corsia di sorpasso. La giovane, dopo l'impatto, è stata trasportata in ospedale ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Per il 39enne invece è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza: gli agenti della Polizia Stradale di Piacenza hanno rilevato nel suo sangue un tasso alcolico superiore a 2 grammi per litro. All'uomo, al quale in passato era già stata ritirata la patente per due volte, è stata anche sequestrata l'auto ai fini della confisca. (ANSA).