(ANSA) - TAORMINA, 27 MAG - Le discussioni al G7 sul clima "hanno permesso di evitare di limitare i progressi dell'accordo di Parigi o di mettere in luce disaccordi troppo profondi". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Taormina. "Trump prenderà nelle prossime settimane decisioni in merito", "gli ho detto che il tema è indispensabile per gli equilibri internazionali, per la reputazione americana e per gli interessi americani", e "ho notato in lui la volontà di ascolto".