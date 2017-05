Truppe tedesche a Incirlik, si tratta

(ANSA) - BERLINO, 27 MAG - Il governo tedesco vuole dare ad Ankara ancora due settimane di tempo prima di prendere una decisione in merito al ritiro delle truppe della Bundeswehr di stanza nella base aerea di Incirlik, in Turchia. Secondo quanto riporta lo Spiegel, nel corso delle due settimane Berlino vuole avere ulteriori colloqui con Ankara. Tuttavia, secondo il settimanale, né i ministeri degli Esteri e della Difesa, né la cancelleria federale nutrono la speranza di poter giungere a una soluzione col presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nelle scorse settimane la Turchia ha vietato una visita parlamentare ai militari tedeschi di stanza a Incirlik. Berlino sta valutando possibili alternative, ad esempio in Giordania. Secondo quanto emerso venerdì sera, un gruppo di deputati del Bundestag potrà invece far visita ai soldati tedeschi di stanza nella base Nato turca di Konya.