Libia: ferma condanna governo Sarraj degli scontri a Tripoli

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 MAG - Il Consiglio presidenziale libico guidato da Fayez al Sarraj, sostenuto dall'Onu, ha condannato con fermezza gli scontri a Tripoli che hanno causato decine di vittime e ha chiesto alla popolazione della capitale di sostenere il suo governo e le milizie che lo appoggiano. In una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook il Consiglio ha puntato il dito contro un "gruppo fuorilegge che ha scatenato le violenze" e "ha intimidito la popolazione". Secondo la stessa fonte il gruppo è "diretto da Khalifa al Ghweil", che a sua volta guida il 'governo' di Salvezza nazionale di Tobruk, rivale di Sarraj. "Questo gruppo ha superato ogni limite e ha messo in pericolo la vita dei cittadini, agendo in modo orribile". Il Consiglio di Sarraj ha poi dato ordine di "respingere tutte le formazioni fuorilegge", precisando che "sono stati effettuati contatti con i Paesi amici e le Nazioni Unite per studiare le prossime opzioni", considerato che "la priorità è garantire la sicurezza dei cittadini".