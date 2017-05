G7: scontri alla manifestazione a Giardini Naxos

(ANSA) - GIARDINI NAXOS, 27 MAG - Scontri tra manifestanti 'No G7' e polizia stanno avvenendo a Giardini Naxos. Cariche della polizia e lancio di lacrimogeni si sono verificati quando il corteo degli antagonisti non si è fermato dove era prevista la conclusione del percorso, avanzando verso lo schieramento delle forze dell'ordine. I manifestanti hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, che avevano schierato blindati per ostruire il passaggio.