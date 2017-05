Soffoca la moglie e si getta dalla finestra

Una vita apparentemente perfetta, un matrimonio felice e i viaggi insieme da raccontare ad amici e conoscenti. Questa la cornice entro cui si sarebbe svolta la routine coniugale di Claudio Nastasi, 62 anni, e di Renata Ottone, 57, entrambi pensionati e residenti in un signorile appartamento al secondo piano di una palazzina di Vergiate, in provincia di Varese, stroncata all’alba di oggi dall’ inspiegabile agire dell’uomo che, dopo aver soffocato nel sonno la moglie, si è gettato dalla finestra, morendo sul colpo.

Nella sua mente, questa l’ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti, avrebbe preso il sopravvento l’irrazionale paura che sia lui che la sua consorte potessero essere gravemente malati.

Sgomento, stupore e incredulità, sono i sentimenti espressi dai vicini che, a partire dalle 10 del mattino, si sono susseguiti nei pressi del civico 20 di via Cusciano, dove la coppia risiedeva. «Erano molto uniti, facevano viaggi e sembravano davvero felici», il commento di un conoscente. A dare l'allarme, verso le 9, è stata una donna che abita a pochi passi dalla casa. Era uscita per andare a gettare la spazzatura, quando ha udito un tonfo sordo e si è precipitata a verificare cosa fosse accaduto, trovandosi davanti il corpo senza vita di Claudio Nastasi.

I soccorritori del 118, arrivati sul posto poco dopo, hanno accertato che per il pensionato non ci fosse nulla da fare