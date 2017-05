Filippine: Marawi, altri 19 civili uccisi da jihadisti

(ANSA) - BANGKOK, 28 MAG - I corpi di 19 civili uccisi dai militanti islamici che martedì hanno assaltato la città di Marawi sono stati ritrovati dai militari filippini, tuttora impegnati nella battaglia per liberare la città nell'isola meridionale di Mindanao. Lo ha riferito oggi il portavoce dell'esercito Restituto Padilla, aggiornando il bilancio ufficiale dei combattimenti ad almeno 85 morti, tra cui 51 militanti. I corpi sono stati ritrovati in due posti diversi. Otto di essi - tra cui tre donne e un bambino - erano stati abbandonati in una strada vicino all'università statale della città, tra i siti attaccati dai jihadisti affiliati all'Isis. I cadaveri di altri otto uomini erano stati gettati da un dirupo dopo essere stati uccisi con dei proiettili, nel vicino villaggio di Emi.