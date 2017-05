Israele: a Tel Aviv grande manifestazione pacifista

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 MAG - Nel 50.mo anniversario della Guerra dei sei giorni, il movimento Peace Now ha indetto la scorsa notte nella piazza Rabin di Tel Aviv una manifestazione in cui ha auspicato una volta di più la fine della occupazione israeliana dei Territori ed un accordo di pace definitivo con i palestinesi. Alla manifestazione, indetta con lo slogan 'Due Stati, un'unica speranza', hanno aderito tutti i partiti della opposizione parlamentare di sinistra. Almeno 15 mila persone vi hanno preso parte, secondo la polizia, mentre Peace Now parla di circa 30 mila presenti. Oltre all'intervento del leader laburista Isaac Herzog, e' stato inserito un messaggio registrato del presidente palestinese Abu Mazen, secondo cui ''l'unico modo per mettere fine al conflitto (con Israele, ndr) e al terrorismo nella Regione e nel mondo e' la realizzazione della soluzione dei Due Stati lungo le linee del 1967, con la Palestina accanto ad Israele''. Alla manifestazione hanno partecipato anche artisti come Noa e Alma Zohar.