Ue: Fas, un piano segreto della Merkel per l'Europa

(ANSA) - BERLINO, 28 MAG - Angela Merkel avrebbe un "piano segreto" per l'Europa con "più sfaccettature" e si preparerebbe a nuove aperture dopo le elezioni federali. È quello che scrive oggi la Frankfurter Allgemeine am Sonntag, che accenna anche all'ipotesi di un "governo dell'eurozona economico, in grado di introdurre dei titoli propri" per finanziare investimenti, che però - stando all'entourage della cancelliera - non sarebbero eurobond e rispetto ai quali, nell'articolo, non sono spiegati i criteri di condivisione. Nel piano per l'Europa ci sarebbero più aspetti: prioritario è il tema della gestione della crisi dei profughi e dunque la stabilizzazione della Libia. Il secondo punto è la difesa: su questo "Merkel vuole spendere più soldi" e a Bruxelles "si potrebbe costruire un comando centrale per un impegno militare comune". Il pilastro numero tre di questo piano è la politica economica.