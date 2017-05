(ANSA) - LONDRA, 28 MAG - Continuano "a pieno ritmo" le indagini per la strage di Manchester al fine di trovare altri potenziali membri del network terroristico che l'ha organizzata. Così alla Bbc il ministro degli Interni britannico, Amber Rudd, secondo cui ci sono 11 persone sotto custodia e sono stati condotti raid della polizia in diverse città del Regno Unito. Il capo dell'Home Office ha difeso anche l'operato dei servizi anti-terrorismo accusati di non aver tenuto adeguatamente sotto controllo l'attentatore Salman Abedi. Inoltre riferendosi all'Isis ha affermato che sta cercando di "trasformare in un'arma" i giovani britannici.