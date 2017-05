(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Forza Italia voterà a favore dei Voucher e anche al Senato". Lo dice a Radio Radicale il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta "Io penso - prosegue - che in Parlamento ci stia una maggioranza non politica, cioè non di fiducia a questo governo ma una maggioranza fattuale che è dalla parte delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori e quindi penso che ci possa essere una maggioranza anche al Senato, noi voteremo a favore anche al Senato. Dopodiché se la veda la sinistra al suo interno, agli amici di Articolo 1 - Mdp ricordo che si sono votati il Jobs Act e quindi hanno ingurgitato rospi peggiore di questo".