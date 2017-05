(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Bossi dice che una Lega così è da chiudere? "Io porto rispetto per quello che ha fatto in passato e farà nel futuro ma vedo che lui continua a insultarmi. Per me l'Italia bella è quella del Nord e del Sud e penso che debba vincere alcune partite tutta insieme". Così Matteo Salvini all'Intervista di Maria Latella su SkyTg24. Se Bossi lascia la Lega lei lo ferma? "Io non caccio nessuno e porto riconoscenza per chi ha fatto tanto ma se non gli piace questa lega o io farà la sua scelta".