Gb: esperti,British Airways rischia risarcimenti per 170 mln

(ANSA) - LONDRA, 28 MAG - Rischia di dover pagare circa 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) in risarcimenti ai propri passeggeri la British Airways dopo che è andato in tilt per un guasto elettrico il suo sistema informatico che gestisce gli scali costringendo la compagnia a cancellare tutti i voli. E' la stima fatta da alcuni esperti citati dai media britannici, che hanno calcolato una richiesta di compenso per ognuno dei 300 mila clienti coinvolti intorno alle 300 sterline, alle quali però si devono aggiungere i costi di vitto e alloggio sostenuti. Resta difficilmente calcolabile l'enorme danno di immagine che il vettore britannico ha subito.