Macron, stretta di mano con Trump? 'Momento di verità'

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - "E' stato un momento di verità": così Emmanuel Macron sulla 'vigorosa' stretta di mano con Donald Trump al loro primo incontro, il 25 maggio scorso a Bruxelles. "Si deve mostrare che non farai nessuna piccola concessione, anche solo di natura simbolica", ha spiegato il presidente francese a Le Journal du Dimanche. Nel loro primo incontro, a margine del Vertice della Nato, il presidente francese e l'inquilino della Casa Bianca si sono stretti a lungo e con forza la mano, quasi da perderne il fiato. Ad un certo punto, Trump - famoso per le sue vigorose strette di mano e per attirare verso di lui i suoi interlocutori senza lasciarli andar via - e' sembrato voler mettere un termine al saluto, ma e' stato Macron a non mollare.