Veneziani e bengalesi assieme per pulizia muri città

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAG - Sotto lo striscione "Venezia è sacra rispettate le sue pietre" aderenti all'associazione 'masegni & nizioleti' e rappresentanti della comunità bengalese hanno dato via oggi a una azione di "pulitura civica" dei muri esterni e delle saracinesche di una decina di esercizi commerciali imbrattati da scritte e disegni nella zona di sant'Agostin, a Venezia. "E' un modo - ha detto Alberto Alberti, presidente dell'associazione, non nuova a questo tipo di iniziative - per una sensibilizzazione comune, di tutte le realtà che vivono e operano a Venezia, a favore di una città che ha bisogno di essere rispettata".