L. elettorale: Fico, ok modello tedesco se sì iscritti M5s

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Se gli iscritti al Movimento Cinque Stelle diranno sì al modello tedesco, "voteremo per responsabilità una legge costituzionale, fatta nell'interesse dei cittadini, non dei partiti": così Roberto Fico, esponente M5S e presidente della Vigilanza, ha risposto a Lucia Annunziata che gli chiedeva se fosse pronto a votare "come Renzi e Berlusconi". Interpellare i cittadini sulla legge elettorale, ha ricordato Fico - ospite di In mezz'ora su Rai3 - "è un atto molto importante. Fico ha ricordato che M5S ha chiesto "un premio del 40%: in commissione dovremo iniziare un lavoro importante e responsabile".