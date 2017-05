Deriso in caserma da cc, video virale in rete

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Un uomo sui 35 anni, apparentemente ubriaco e con problemi di deambulazione, che, davanti ad alcuni carabinieri in una caserma, mostra passi di danza mentre i presenti ridono. E' il contenuto del video, poco meno di un minuto, che in questi giorni sta spopolando sul web e sui telefonini di molti cittadini di San Vito (Cagliari) e che ha fatto scattare un'indagine interna del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. Il video è stato pubblicato il 26 maggio su una pagina Facebook con il titolo "Caserma dei carabinieri di San Vito, Cagliari", con sottotitolo "Rischiano la vita per 1000 euro al mese cit." e ha già raggiunto quasi 300mila visualizzazioni, 900 condivisioni e quasi altrettanti commenti, non teneri nei confronti dei militari. Nel filmato non ci sono scene di violenza o azioni contro il giovane, solo risate quando rischia di cadere. Adesso per i carabinieri coinvolti potrebbero scattare sanzioni.