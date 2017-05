Honduras: ressa e panico allo stadio, 4 morti

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' di almeno 4 morti e 25 feriti il bilancio della ressa di migliaia di tifosi che hanno tentato di entrare allo stadio per assistere ad una gara di calcio in Honduras. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere la folla, che però è entrata nel panico generando una spaventosa ressa. Secondo un portavoce dell'ospedale, le vittime sarebbero morte per soffocamento e per le ferite riportate dopo essere state calpestate nella ressa. Una donna incinta ha anche perso il suo bambino a causa delle ferite. L'episodio è avvenuto all'ingresso 11 del National Stadium di Tegucigalpa, capitale dell'Honduras, quando i tifosi hanno tentato di entrare nell'impianto da 30mila posti spingendosi l'un l'altro per assistere alla gara tra il Motagua e l'Honduras Progreso, match che - stando ad un comunicato della polizia - era già soldout. I circa 600 agenti impiegati per la partita hanno utilizzato idranti e gas lacrimogeni per allontanare i tifosi.