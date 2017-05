(ANSA) - NEW YORK, 29 MAG - Jared Kushner "sta facendo un ottimo lavoro per il Paese. Ha la mia totale fiducia". Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, con il New York Times, intervenendo per la prima volta direttamente sul caso Kushner, uno dei suoi più stretti consiglieri e marito di Ivanka. "E' rispettato da tutti e sta lavorando a programmi che ci faranno risparmiare miliardi di dollari. Inoltre, e questa è forse la cosa più importante, è una brava persona".