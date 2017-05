(ANSA) - LONDRA, 29 MAG - C'è un graduale ritorno alla normalità negli scali londinesi dopo che sono finiti in tilt i sistemi di British Airways ma restano ancora i disagi per le migliaia di passeggeri coinvolti. Oggi ci sono state infatti 13 cancellazioni di voli a breve distanza da Heathrow e si segnalano ritardi. In un comunicato il vettore britannico afferma che i suoi computer sono ormai vicini alla "piena capacità operativa".