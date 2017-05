Russia: Navalni avvisa autorità, il 12 giugno manifestazione

(ANSA) - MOSCA, 29 MAG - Il blogger e dissidente Alexei Navalni ha avvisato ufficialmente le autorità che intende organizzare una manifestazione contro la corruzione il 12 giugno a Mosca. Ovvero in concomitanza con la festa nazionale per la Russia. Il programma prevede un corteo da piazza Tverskaia Zastava fino alla Duma, dove è previsto un comizio. L'evento va dalle 14 alle 17 e si prevedono fino a 15mila persone. "E' il nostro paese, nel giorno della Russia abbiamo diritto a scendere in piazza con le bandiere russe". Richieste simili sono state inoltrate anche in altre città - sul sito di Navalni compaiono sette nomi ma in rete i gruppi vicini al blogger parlano già di manifestazioni in 212 città. Se le autorità "non ci daranno le autorizzazioni in base ai nostri diritti costituzionali", ha scritto Navalni sul blog, "noi scenderemo in piazza ugualmente".