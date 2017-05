(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "La sera del 4 dicembre in tv Renzi abbacchiato ha detto che avrebbe cambiato mestiere, la Boschi che si sarebbe ritirata, quindi tutti si aspettavano si andasse a votare subito. Sono passati sei mesi, campa cavallo, da allora dico che la Lega è disponibile a votare qualsiasi legge elettorale purchè gli italiani possano eleggere subito un nuovo Parlamento. Ci hanno proposto il consultellum, l'Italicum, il rosatellum, siamo arrivati al tedeschellum, non so quanto duri, a me non piace perché é la legge elettorale dell'inciucio: sia Renzi che Berlusconi dicono votateci, non lo diciamo subito, pero' poi ci metteremo d'accordo noi due". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Rtl a proposito di legge elettorale.