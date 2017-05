Bimbo morto: presidente Ordine, mai segnalazioni sul medico

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - ''Convocherò il dottor Massimiliano Mecozzi nella sede dell'Ordine, come prevede la procedura, poi deciderò se aprire un provvedimento a suo carico, che porterò in Commissione disciplinare. La Commissione opera secondo un ventaglio di possibilità, che vanno dall'avvertimento alla censura, dalla sospensione alla radiazione dall'Ordine dei medici''. Il dottor Paolo Maria Battistini è il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Pesaro. Conosce bene Mecozzi. ''So che all'Ordine - dice all'ANSA - non è mai arrivata alcuna segnalazione da parte di pazienti o familiari scontenti del suo operato, né alcuna denuncia''. Ora però il dottor Mecozzi è indagato per omicidio colposo, per aver curato il piccolo Francesco, 7 anni appena, esclusivamente con farmaci omeopatici, portandolo - secondo l'ipotesi accusatoria - alla soglia di un coma da cui non si è più risvegliato.