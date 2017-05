(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAG - Le milizie sciite irachene filo-iraniane sono giunte al confine con la Siria nel settore settentrionale tra Mosul, ex roccaforte dell'Isis, e Raqqa, 'capitale dello Stato islamico' in Siria. Lo riferisce la tv filo-iraniana al Mayadin che cita Hadi Amiri, leader della milizia Badr e una delle figure di spicco della Mobilitazione popolare, piattaforma semi-governativa irachena che riunisce le milizie sciite irachene sostenute dall'Iran. L'avvicinamento al confine con la Siria avviene nel quadro dell'offensiva nella regione di Mosul, ex roccaforte dell'Isis nel nord dell'Iraq. Le milizie sciite si sono mosse verso i distretti di Qayrawan e Baaj tra Mosul e la Siria.