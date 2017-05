(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAG - "L'Unione europea deve crescere, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità nel campo della difesa ma anche dei rapporti con l'Africa". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, interpellato sugli esiti del G7 e sulla spaccatura tra Angela Merkel e Donald Trump. "Dobbiamo crescere, non possiamo continuare a contare sempre sull'aiuto dello zio Sam", afferma Tajani, anche se "questo non deve tradursi in una rottura" e gli Usa "restano comunque il nostro alleato privilegiato".