(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAG - "Juncker è per costruire ponti, la Commissione lavora per l'unità dei 27 stati membri" e le sue idee espresse nel Libro Bianco sul futuro dell'Europa riguardano "come possiamo andare avanti insieme come europei uniti in un numero di aree critiche come commercio, difesa e sicurezza", cosa che "riguarda esattamente l'assicurarci che l'Europa sia responsabile del suo destino". Lo afferma il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, sulla posizione della Cancelliere Merkel che ieri ha detto che non si può più avere fiducia negli americani.