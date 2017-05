(ANSA) - BERLINO, 29 MAG - Con Donald Trump gli Stati Uniti perdono il loro ruolo di leader nell'occidente. Lo ha affermato il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel, parlando di "caduta degli Usa come nazione importante". Per Gabriel il problema va ben oltre il G7 fallito. "Questo purtroppo è un segnale del cambiamento dei rapporti di forza", ha affermato. "L'occidente diventa più piccolo", per Gabriel.