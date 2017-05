Bangladesh: arriva il ciclone Mora

(ANSA) - DACCA, 29 MAG - Il ministero per la Gestione dei disastri ed i Soccorsi del Bangladesh ha disposto oggi un piano di evacuazione delle popolazioni che vivono lungo la costa meridionale per l'arrivo in zona del ciclone Mora. Il ciclone, che si muoveva nel Golfo del Bengala, ha virato bruscamente verso nord, determinando la chiusura del porto di Chittagong e l'interruzione dei trasporti fluviali da Dacca vero i distretti meridionali. Il suo contatto con la terraferma dovrebbe avvenire fra la notte di oggi e l'alba di domani nel tratto costiero bengalese fra Chittagong e Cox's Bazar. Le autorità non hanno precisato quante persone di 19 distretti dovranno abbandonare le loro case per l'arrivo di Mora, ma l'ordine di evacuazione è in corso è viene comunicato via radio, tv ed attraverso altoparlanti.