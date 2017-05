(ANSA) - LONDRA, 29 MAG - E' rattristato William dal fatto che la moglie Kate e i loro figli, George e Charlotte, non hanno potuto conoscere la madre Diana. Il principe lo ha rivelato in una intervista apparsa sull'edizione britannica del magazine Gq parlando dell'avvicinarsi del ventesimo anniversario della scomparsa di Lady D, morta il 31 agosto del 1997 dopo il terribile incidente automobilistico di Parigi. In particolare il duca di Cambridge sente la mancanza dei consigli della madre e la vorrebbe vicino nella crescita dei nipotini che non ha mai potuto incontrare. Nell'intervista, fatta dall'ex 'spin doctor' di Tony Blair, Alastair Campbell, William parla anche della sua lotta contro il tabù delle malattie mentali, una causa molto cara a lui, la moglie e al principe Harry.