(ANSA) - PARIGI, 29 MAG - "Non si tratta di organi di stampa. Da parte di Russia Today e Sputnik, che non sono dei media ma degli strumenti di interferenza, c'è stata un'ingerenza grave durante il processo elettorale di un paese democratico": lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nella conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin a Versailles. "Non abbiamo mai tentato di influenzare il risultato delle elezioni francesi. Del resto, è impossibile, seguiamo i sondaggi, e abbiamo sempre conosciuto l'opinione della maggioranza dei francesi. Non siamo bambini, siamo persone serie", ha risposto il leader del Cremlino.