(ANSA) - JAKARTA, 29 MAG - Un potente terremoto ha scosso oggi l'isola di Sulawesi, in Indonesia. Secondo lo US Geologiacal Survey, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.6, ed è stato localizzato ad una profondità di circa 9 chilometri, nei pressi della città di Paso. Imam Faturrachman, scienziato dell'Agenzia geofisica indonesiana, ha affermato che il sisma non ha raggiunto una potenza tale da generare uno tsunami. Frattanto, ancora non vengono segnalati danni importanti o vittime, mentre l'emittente radio El Shinta ha riferito che subito dopo la potente scossa gli abitanti del posto sono scesi in strada in preda al panico.